Des voyageurs québécois coincés à l’étranger et incapables de rentrer au pays

Alors que Québec et Ottawa demandent aux voyageurs de rentrer au pays aussitôt qu'ils le peuvent, la situation est plutôt compliquée pour de nombreux Québécois.

Judy Lafrenière et sa famille sont coincées à Hanoï au Vietnam. Depuis neuf jours, ils sont confinés dans leur chambre d’hôtel, raconte-t-elle les larmes aux yeux.

Pourtant, ils sont asymptomatiques.

«La police vient ici chaque jour pour contrôler les aller et venue des touristes, dit Mme Lafrenière. La police vient voir ce que vous faites, d’où vous venez, vous êtes qui... Je me suis mis à avoir peur. Si mes enfants devaient se mettre à tousser ou à faire de la fièvre...»

Elle craint d’être mise en quarantaine, ce qui se traduirait par un autre 14 jours pris en Asie pour la famille.

«Pendant deux semaines, il y a le temps de s’en passer des choses, craint-elle. Depuis cinq jours, les frontières se ferment, les avions ne volent plus, les [vols] sont annulés.»

Quelque 10 000 km plus loin, Valérie est coincée au Maroc, qui vient de suspendre tous les vols internationaux en provenance et à destination de son territoire.

Elle reproche au gouvernement de ne pas avoir été clair dans un courriel qu’elle a reçu.

Si elle s’est acheté un billet à destination de Londres, en Angleterre, pour le 20 mars. Or, elle ne risque pas de pouvoir le prendre. Certaines compagnies aériennes permettent de voyager jusqu’au 19 mars.

«Les vols de dernières minutes comme ça, c’est un peu difficile à trouver. C’est surtout que les prix ont énormément monté dans les deux derniers jours», explique-t-elle.

De l’autre côté de l’océan atlantique, en République Domicaine, et une Québécoise et son mari sont en quarantaine.

Elle a été testée négatif à la COVID-19, mais son mari, lui, attend toujours son résultat. Ils ont dû annuler leur retour.

«La quarantaine, ici, c’est n’importe quoi», plaide Pierre Chapleau.

M. Chapleau a pu dénicher un vol de retour prévu pour vendredi, mais il risque de manquer de médicaments vitaux d’ici là.

«Je vais être à risque, moi. Je peux faire des phlébites n’importe quand. Je suis laissé à moi-même. Pourtant ce serait très simple d’avoir une dérogation», décrit-il.

Éparpillés aux quatre coins du monde, ils sont unis par un point commun : ils déplorent l’inaction d’Ottawa.

Le personnel de bord oublié?

L’agente de bord Pamela Bradet-Desgagné dénonce quant à elle qu’il n’y ait pratiquement aucune mesure d’adopté pour le personnel de bord.

«Si seulement on pouvait augmenter les précautions... De ce que j’ai vu, je ne suis pas satisfaite, dit-elle. C’est inquiétant, c’est notre santé en bout de ligne qui est en jeu avec tout ça.»

De plus, elle affirme que les clients sont de plus en plus agressifs.

«Les gens sont quand même agressifs. J’ai fait un vol la nuit dernière et les gens qui toussaient était montré du doigt, les gens demandaient à changer de place», relate-t-elle.