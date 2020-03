Industrie culturelle et événementielle: Québecor Groupe Sports et divertissement crée un fond d’urgence de 500 000$

Québecor Groupe Sports et divertissement met sur pied un fond d’urgence de 500 000$ pour aider les collaborateurs, les employés temporaires et les pigistes qui subissent des pertes de revenus en raison de l’annulation de spectacles et d’événements relativement à la pandémie de la COVID-19.

Ce fond s’adressera aux employés de Québec Groupe Sports et divertissement, du Centre Vidéotron, de Gestev, de Musicor Spectacles, des Remparts de Québec et de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

«Notre objectif est de leur faire parvenir cette aide d’urgence dès cette semaine», a déclaré Martin Tremblay, chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor dans un communiqué diffusé dimanche.

Emplois permanents maintenus

Québecor Groupe Sports et divertissement annonce également que tous les emplois permanents seront maintenus et qu’aucune mise à pied ne sera effectuée pendant cette période d’annulation des rassemblements décrétée par le gouvernement Legault.

«Malgré l’annulation de nombreux spectacles, parties de hockey et événements dans les 30 prochains jours et les importantes pertes financières anticipées, nous souhaitons faire preuve de solidarité envers nos employés et leur famille», a souligné M. Tremblay.

Québecor Groupe Sports et divertissement est un acteur important de l’industrie culturelle et du divertissement a Québec et, à ce titre, souhaite agir de façon responsable envers ses employés.

Québecor interpelle les acteurs de l’industrie à faire de même et souhaite que les gouvernements soutiennent l’industrie et ses artisans en ces moments difficiles.

Spectacles annulés ou reportés au Centre Vidéotron :

- Pearl Jam

- Harlem Globetrotters

- Gala de boxe Beterbiev-Meng

- Lara Fabian

- 3 parties des Remparts de Québec

Événements annulés qui touchent les pigistes de Gestev :

- Championnat du monde de ski de fond sur les Plaines d’Abraham

- Les 51 représentations de Musicor Spectacles prévues partout au Québec entre le 12 mars et le 12 avril (Révolution en tournée, 2Frères, Mario Pelchat, American Story Show2 : les années Woodstock, Bruno Pelletier, Marc Dupré, Paul Daraîche et Corneille)