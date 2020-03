Isolement et fermetures: Plus difficile d’y croire quand les décès sont loin

La pharmacienne Diane Lamarre comprend que certains Québécois puissent douter de la pertinence des mesures d’isolement exigées par le gouvernement de François Legault. Mais elle assure que celles-ci sont bien nécessaires et qu’il a raison de le faire.

«C’est sûr que c’est plus difficile d’être convaincu parce qu’on n’a pas, en ce moment, autant de menace [que les autres pays]. On n’a pas vu de gens mourir près de nous, on n’a pas cette dimension-là. On a seulement un décès au Canada», admet-elle.

Mme Lamarre affirme qu’il faut regarder la situation en France et en Italie pour comprendre l’empressement du gouvernement à agir de la sorte.

«Nous, on a la chance d’être encore dans cette partie où on a seulement quelques cas qu’on peut encore nommer, identifier, visualiser. Et c’est pour ça que je crois que le Dr Arruda a raison d’insister pour mettre les mesures intenses dès maintenant», affirme la pharmacienne.

Autres questions

- Pourquoi ne pas utiliser les hôpitaux et le personnel médical de l’armée canadienne en renfort?

«Pour l’instant, je pense que c’est prématuré, mais je n’exclus pas que ce soit quelque chose qui doive être considéré éventuellement», soutient Mme Lamarre.

Celle-ci constate que présentement, «nos services de santé répondent bien à la demande».

Mais si l’épidémie de coronavirus devait toucher 40% de la population, soit environ 200 000 personnes, les services de santé auraient plus de difficulté à répondre à la demande. «Étalé sur 40 semaines, ça pourrait peut-être aller, mais certainement pas sur un, deux ou trois mois.

- Mon fils est en voyage scolaire à Banff, est-ce qu’il devra s’isoler pendant 14 jours à son retour?

«C’est certain qu’on parle davantage des pays étrangers, mais là, en Alberta, il y a [plus de 50 cas]. C’est quand même une zone où on a des cas bien documentés et on sait qu’ils sont très réels. Donc oui, par mesure de prudence, il faut faire l’isolement pour 14 jours», conseille Mme Lamarre.

- Serait-ce une bonne idée d’informer les passagers de toutes les mesures prises pour contrer le COVID-19 au Québec à bord de l’avion avant l’atterrissage?

«Je pense que oui, répond Diane Lamarre. Je pense qu’on pourrait prendre les dernières 10 minutes d’un vol pour donner des explications et même une brochure. Mais je crois qu’on devrait arriver aux aéroports avec des mesures un petit peu plus sérieuses en terme d’engagement des citoyens à se mettre en isolement.»