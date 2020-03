Le bilan passe à quatre personnes infectées à Québec

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a dévoilé, dimanche après-midi, que quatre personnes infectées à la COVID-19 étaient actuellement en isolement dans la région de Québec. Il s’agit des premiers cas confirmés sur le territoire depuis le début de la pandémie.

Les quatre individus sont de «jeunes adultes», c’est-à-dire qu’ils ont entre 18 et 65 ans. Ils ont tous voyagé en Europe ou aux États-Unis dernièrement et ne sont actuellement pas hospitalisés. Deux d’entre eux sont des résidents de la Capitale-Nationale et les deux autres sont des touristes qui ont séjourné sur le territoire durant leur période de contagion.

«Toutes les personnes identifiées comme contact étroit avec les individus infectés ont été rejointes et sont actuellement, elles aussi, en isolement. Celles qui présentaient des symptômes ont été testées», a indiqué le Dr François Desbiens, directeur régional de santé publique de la Capitale-Nationale, lors d’un point de presse.

Selon l’enquête épidémiologique de la santé publique, les quatre malades ont tous attrapé le virus à l’extérieur de la région. Il n’y a donc aucune contamination émanant de la Capitale-Nationale pour l’instant.

Confiné à l'hôtel

Le Journal a d’ailleurs appris que l’un de ces visiteurs infectés serait un athlète européen qui est actuellement confiné dans une chambre de l’Hôtel Delta de Québec.

Une communication interne de l’établissement indique qu'il s'agit d'un «cas confirmé» et que le personnel ne doit pas entrer dans sa chambre ni entrer en contact avec lui. La direction de l'hôtel a toutefois refusé de commenter.

La situation demeure inchangée dans Chaudière-Appalaches alors qu’un seul cas a été confirmé jeudi dernier.

Une nouvelle clinique

Depuis l’installation de la clinique désignée pour la COVID-19 à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, le 11 mars dernier, près de 400 prélèvements ont été effectués. Jusqu’à présent, on recense 99 résultats négatifs et quatre positifs.

«Actuellement on effectue environ 80 prélèvements par jours, mais on compte tripler la capacité de la clinique d’ici la fin de la semaine. Nous serons alors en mesure d’en effectuer plus de 200 par jours», a précisé le directeur adjoint des services de santé généraux au CIUSSS, Serge Garneau.

Une nouvelle clinique de type « prélèvement à la voiture » devrait également être mise sur pieds sous peu dans la couronne nord de Québec. Ce qui permettra d’ajouter une autre centaine de prélèvements par jour pour les personnes qui souffrent de symptômes reliés au coronavirus.

— Avec la collaboration de Roby St-Gelais