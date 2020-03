Plusieurs Québécois en Floride se dépêchent de rentrer

Plusieurs snowbirds ont écouté le premier ministre François Legault et sont en train de quitter la Floride, mais certains préfèrent rester sous le soleil pendant la crise du coronavirus.

«Ceux qui étaient venus par avion ont été les premiers à prendre la décision de retourner au Québec, car ils avaient peur de ne pas avoir de service de la part des compagnies aériennes s’ils partaient plus tard», a témoigné Christian Faucher, collaborateur de TVA Nouvelles en Floride.

Pour ce qui est des gens qui sont venus en Floride par voiture au début de l’hiver, ils sont plus hésitants à l’idée de revenir prématurément au Québec.

«Ils se disent "est-ce qu’on peut attendre un mois de plus et tout sera terminé?"» a constaté M. Faucher depuis Fort Lauderdale.

D’après les commentaires qu’il a recueillis sur place, il y a aussi une différence d’approche chez les snowbirds en fonction de leur âge. Les plus jeunes ont accès à une assurance et se sentent ainsi en sécurité dans le «Sunshine State». Les plus vieux, eux, ont peur de manquer de médicaments advenant une contagion la COVID-19, a remarqué Christian Faucher.

Ceux qui décident de rester en Floride doivent quand même se plier à certaines restrictions mises en place par les autorités afin de prévenir la propagation du coronavirus. Les rassemblements de plus 250 personnes ont notamment été interdits.