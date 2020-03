Seulement des urgences chez les dentistes

Afin de prévenir la propagation du COVID-19, les dentistes de la province ne traiteront que des cas urgents à partir de lundi.

Tous les rendez-vous pour des traitements ou des soins dentaires non urgents devront donc être reportés, ont annoncé l'Ordre des dentistes du Québec (ODQ) et l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ), dimanche.

Leur directive sera en vigueur durant 14 jours.

Seuls des traitements pour une infection, une douleur aiguë ou un traumatisme seront traités.

«Les professionnels de la santé, y compris ceux du domaine buccodentaire, ont l'obligation de participer à l'effort collectif. Les directives que nous émettons aujourd'hui ont pour but de nous assurer de répondre aux besoins des citoyens tout en diminuant les risques de propagation du virus. Il est de notre responsabilité de le faire et nous comptons obtenir l'adhésion de tous les professionnels et des patients pour implanter ces mesures», ont affirmé le Dr Guy Lafrance, président de l'ODQ, et Diane Duval, présidente de OHDQ, par communiqué.