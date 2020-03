Manon Béland, une Québécoise qui réside dans le village de Codogno, en Italie, raconte son isolement qui dure depuis près d’un mois.

«Dans mon village et dans les villages voisins on est en quarantaine depuis le 21 février dans la zone rouge, notre quotidien est très simple: on doit éviter les déplacements, seulement les nécessités (...) et on doit se déplacer avec un document expliquant notre lieu de résidence et où on s’en va».

