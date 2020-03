Via Rail annule la moitié de son service quotidien entre Montréal et Toronto

Via Rail a annoncé, dimanche, qu'elle annulera, dès mardi, la moitié de ses départs dans son couloir entre Québec et Windsor, incluant la ligne Montréal-Toronto.

Le transporteur ferroviaire a expliqué, par communiqué, avoir pris cette décision à la fois pour «soutenir les efforts déployés par les autorités de santé publique à travers le pays afin de limiter la propagation de la COVID-19», mais aussi en raison d'une importante baisse de l'achalandage.

Cette décision permettra aussi à VIA Rail de «mieux déployer [ses] ressources et [ses] employés pour répondre de manière efficace à la pandémie».

Ainsi, les lignes Montréal-Toronto, Toronto-Ottawa, Québec-Montréal-Ottawa et Toronto-London-Windsor verront la fréquence de leur service être réduite dès mardi, et ce, au moins jusqu'au 27 mars.

Nettoyage et fin des repas

Par ailleurs, les employés à bord des trains limiteront au minimum leurs interactions avec les passagers, ce qui implique des restrictions sur les repas.

«Les passagers voyageant en classe économique se verront servir une collation et de l’eau. En classe affaires, le repas complet régulier sera remplacé par un repas léger et de l’eau», a expliqué VIA Rail. Le transporteur a d'ailleurs invité les gens ayant des restrictions alimentaires prendre des mesures en conséquence.

En parallèle, un plus grand nombre d'employés seront déployés pour nettoyer l'intérieur des trains, toujours dans l'optique de limiter la propagation du coronavirus.

«En tant que service public de rail passagers qui dessert tous les Canadiens, nous demeurons déterminés à continuer de maintenir le plus possible de services en opération compte tenu des circonstances [...]. En regard de la baisse de fréquentation de nos trains, ces mesures supplémentaires nous permettrons de maintenir le service», a commenté la présidente et chef de la direction de VIA Rail, Cynthia Garneau.

Rappelons que VIA Rail avait déjà annoncé l'annulation de ses trains L’Océan, entre Montréal et Halifax, et Le Canadien, entre Vancouver et Toronto, au moins jusqu'au 27 mars. Une ligne du nord de la Colombie-Britannique entre Prince Rupert, Prince George et Jasper avait aussi mis son service en veilleuse.