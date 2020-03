Chute libre des marchés européens et asiatiques

Les marchés boursiers européens ont ouvert en chute libre aujourd’hui malgré l'offensive des banques centrales du monde entier face au choc de la pandémie de COVID-19 dont le bilan, principalement en Europe, s'aggrave de façon exponentielle, poussant les États à confiner leurs populations et à fermer leurs frontières.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a brutalement baissé ses taux d'intérêt à zéro dimanche, tout en participant à une action mondiale concertée des banques centrales pour approvisionner le monde en liquidités. La Fed a ainsi annoncé l'achat de 500 milliards de dollars de bons du Trésor et de 200 milliards de dollars de titres hypothécaires pour soutenir les marchés.

Mais ces annonces n'ont pas suffi à rassurer et les Bourses ont plongé à l'ouverture en Europe, après avoir piqué du nez en Asie-Pacifique (-9,7% à Sydney, une chute historique). Les marchés sont tétanisés par les craintes d'une récession face à une épidémie qui semble ralentir dans son berceau asiatique, mais se propage sur les autres continents.

Et ce alors que les conséquences économiques du coronavirus s'annoncent de plus en plus catastrophiques. L'Union européenne anticipe une récession en 2020 «de 2 à 2,5%», a annoncé lundi le commissaire européen chargé du Marché intérieur Thierry Breton.

La Chine a fait état lundi du premier recul de sa production industrielle en près de 30 ans et d'un effondrement des ventes de détail.

Le numéro un mondial du tourisme, l'allemand TUI, a suspendu la majeure partie de ses activités comme les voyages à forfait et les croisières. IAG, la maison-mère de British Airways, prévoit une réduction de sa capacité de vols d'«au moins 75%» en avril et, mai» et Easyjet avertit d'un possible «maintien au sol de la majorité de ses avions».