Coronavirus : l’Ontario veut adopter des mesures pour protéger les employés

Le gouvernement de l’Ontario annonce des mesures spéciales pour assurer la sécurité d’emploi à ceux qui doivent s’absenter du travail en raison du coronavirus.

Le premier ministre Doug Ford et son ministre du Travail, Monte McNaughton, ont indiqué lundi qu’un projet de loi à ce sujet sera déposé et que, s'il est adopté, il «établira immédiatement un congé avec protection de l'emploi pour les employés qui sont en isolement ou en quarantaine en raison de la COVID-19 ainsi que pour les personnes qui doivent s'absenter du travail afin de prendre soin d'un enfant à cause de la fermeture d'une école ou d'une garderie».

Le projet de loi prévoit notamment «clairement», ont souligné MM. Ford et McNaughton, «qu'un employé ne sera pas tenu de fournir une note médicale s'il s'absente du travail».

Les mesures seront rétroactives au 25 janvier, date de la confirmation du premier cas en Ontario.