Coronavirus: les ambulanciers ne voulaient pas entrer pour la secourir

Une femme revenue de voyage dimanche dernier a été étonnée que les ambulanciers ne veuillent pas entrer chez elle tôt samedi matin, alors qu’elle était en difficultés respiratoires.

Johanne Lavoie, de Saint-Jérôme, est rentrée d’un périple de 14 jours à Hawaï, aux États-Unis, le 8 mars. Elle s’est sentie fiévreuse dès le lendemain et ça a duré deux jours.

Assez pour nettoyer les draps trempés de sueurs.

Jeudi soir, elle a ressenti des crampes du côté gauche du thorax.

« C’est un peu comme si j’avais une côte de fêlée. Ça me faisait mal et ma respiration était saccadée. Ça me faisait mal jusqu’à l’épaule du côté gauche », raconte-t-elle.

L’auteure et conférencière a travaillé le lendemain de son domicile. Vendredi soir, la douleur était pire que pire. Son conjoint et elle ont appelé l’ambulance vers 2 h du matin.

Les paramédicaux lui ont semblé désemparés quand ils sont arrivés.

« Ils sont allés regarder leur protocole sur leur cellulaire pour mettre leur uniforme d’extraterrestre, pour finir par ne même pas vouloir entrer dans la maison. On est sortis à l’extérieur », explique-t-elle.

Mme Lavoie comprend que la pandémie de COVID-19 est nouvelle et que les ambulanciers aient voulu se protéger. Reste qu’elle se considère chanceuse de ne pas avoir été en arrêt respiratoire.

« J’aurais pu agoniser sur mon plancher avant d’être secourue », dit-elle.

Embolie et pneumonie

Elle a été mise en isolement à l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme pour un peu plus de 24 heures, puis a été renvoyée chez elle.

« Tout a l’air d’être beaucoup plus paniquant que c’est en réalité. À l’hôpital, c’était très tranquille », poursuit-elle.

Diagnostique : embolie pulmonaire et pneumonie. Elle devrait savoir dans les prochains jours si cela a été causé par le coronavirus.

Le ministère de la Santé assure que les ambulanciers doivent continuer d’entrer dans les résidences.

Bien équipés

« Tous les ambulanciers qui doivent se déplacer dans une résidence sont prévenus à l’avance par le centre de répartition des appels de porter tous les équipements de protection nécessaires contre la COVID-19 », a indiqué le ministère.

Même son de cloche chez Urgences-Santé. « On a toutes les formations et les équipements pour entrer dans les maisons », souligne Steve Fiset, chef de secteur.

Mme Lavoie a eu le temps d’aller à l’épicerie, chez Costco et à la pharmacie avant d’apprendre que tous les voyageurs revenant de l’étranger devaient se soumettre à un isolement volontaire de 14 jours. Pas de mise en garde à l’aéroport, selon elle.

Elle a appelé Info-Santé jeudi, leur rapportant qu’elle avait fait de la fièvre et qu’elle revenait de voyage. Or, l’infirmière lui a dit qu’elle n’avait pas à passer de test de dépistage puisque la fièvre était tombée.