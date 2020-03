Des avocats demandent une suspension prolongée des audiences d’expulsion à la Régie du logement

Alors que la Régie du logement a annoncé tard dimanche soir que les audiences d’expulsion étaient suspendues pour une semaine, un groupe d’une soixantaine d’avocats du Québec s’inquiète pour le sort de locataires vulnérables et demande que cette suspension soit prolongée.

«La santé publique nous demande d’éviter les contacts au maximum. Ce n’est pas le moment de remplir la salle d’attente à la Régie du logement avec des locataires et des propriétaires en litige», a indiqué Me Manuel Johnson, avocat au Centre communautaire juridique de la Rive-Sud, lundi matin à QUB radio.

L’invité de l’animateur Benoit Dutrizac mentionnait que la majorité des dossiers traités à la Régie du logement ont pour cause des non-paiements et touchent des locataires vulnérables comme des personnes à faible revenu, des personnes âgées et des familles.

«Ce n’est pas le moment non plus de mettre des gens dans la rue. Ils vont aller où? [...] Ils vont être obligés de multiplier leurs contacts avec d’autres personnes et ça va nuire aux mesures pour contrôler la transmission du virus», a affirmé Me Johnson.

Le groupe d’avocats espère prolonger la suspension des audiences, non seulement pour protéger ces personnes d’être mises à la rue, mais aussi pour minimiser la propagation du coronavirus.

«Il faudra que ce soit prolongé encore. On ne veut pas que les gens viennent en masse dans les rendez-vous non plus», a fait savoir l’avocat.

Des cas exceptionnels

Pour sa part, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, a annoncé par communiqué que seules les audiences relatives aux matières soulevant un risque pour la santé ou la sécurité d’une personne et celles concernant l’émission d’une ordonnance d’accès au logement seraient maintenues d'ici au 23 mars.

Par ailleurs, l’avenir de locataires dont l’éviction a déjà été confirmée demeure très incertain.

Me Johnson estime que les avocats doivent poursuivre le travail seulement lorsqu’il est question d’empêcher des expulsions qui semblent «clairement contraires à l’intérêt public et clairement contraires à l’intérêt de la santé publique», a-t-il dit.