«Inutile» de reporter les primaires, selon Trump

Le président américain Donald Trump a jugé lundi «inutile» de reporter les primaires présidentielles à cause du coronavirus, tandis qu'un troisième État, le Kentucky, a annoncé lundi qu'il repoussait son scrutin prévu en mai et que le doute pesait sur le vote prévu dès mardi dans l'Ohio.

«Je laisse aux États le soin de décider, c'est une chose importante que de reporter une élection (...), mais je pense que les reporter est inutile», a déclaré Donald Trump depuis la Maison-Blanche.

Peu après, le secrétaire d'État du Kentucky, chargé de l'organisation des élections dans cet État du centre, a annoncé qu'il repoussait les primaires, initialement prévues le 19 mai, jusqu'au 23 juin.

«Il pourrait y avoir d'autres changements, mais il s'agit d'une première étape pour ménager du temps et protéger au mieux nos citoyens», a déclaré le républicain Michael Adams, en affirmant que le gouverneur démocrate du Kentucky soutenait également cette «décision difficile».

Plus tôt, le gouverneur républicain de l'Ohio, Mike DeWine, avait annoncé qu'il recommandait de repousser les primaires prévues mardi dans son État «jusqu'au 2 juin 2020».

Puisqu'il n'a pas le pouvoir de reporter unilatéralement le scrutin, «un recours en justice va être présenté pour repousser» les élections, a-t-il tweeté.

D'ici là, les électeurs seront «toujours autorisés à demander des bulletins de vote par procuration», a-t-il précisé.

Les autorités des quatre États qui doivent voter mardi, Arizona, Floride, Illinois et Ohio, avaient jusqu'ici affirmé maintenir la date du scrutin malgré le report annoncé d'autres primaires prévues plus tard en mars et avril.

Le nombre de cas confirmés du coronavirus aux États-Unis a franchi lundi la barre des 4200 cas, dont plus de 70 morts.

Rassemblements annulés, débat sans public: la pandémie affecte la campagne présidentielle américaine.

Les démocrates doivent choisir le candidat qui défiera Donald Trump en novembre, tandis que ce dernier est déjà dans les faits assuré de remporter ses primaires.

L'ancien vice-président Joe Biden est le grand favori de la course à l'investiture démocrate, devant le sénateur indépendant Bernie Sanders.