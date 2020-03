Le concert de James Taylor au Centre Bell reporté

La visite de James Taylor, de son groupe et de Bonnie Raitt à Montréal devra attendre. Comme plusieurs artistes avant eux, les chanteurs et musiciens doivent reporter leur spectacle programmé au Centre Bell le 29 avril.

La présence du coronavirus vient donc chambouler la tournée canadienne «Coast to Coast» de James Taylor et son invitée. Dans un communiqué émis lundi, le promoteur evenko parle toutefois d'un concert qui sera reporté et non annulé. Les amateurs sont donc appelés à conserver leurs billets.

«Nous étions si emballés par cette tournée, ça me brise le cœur de devoir y mettre un frein [...] J'espère que nous pourrons la reprogrammer dans un avenir rapproché», a écrit l'auteur-compositeur-interprète folk-rock américain sur Facebook.

Depuis le début de sa carrière, James Taylor a vendu plus de 100 millions d'albums, a gagné des Grammy Awards et obtenu sa place au Temple de la renommée du rock and roll.

À la fin du mois de février, il a lancé un nouveau disque intitulé «American Standard» qui comprend 14 pièces.