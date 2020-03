Le syndicat des employés de la SAQ demande la fermeture des succursales

Le syndicat des employés de la société des alcools du Québec (SAQ) recommande la fermeture des succursales. De son côté, bien qu’elle étudie différents scénarios, la société d’État assure qu’elle n’a pas l’intention de fermer l’ensemble de son réseau à travers la province.

• À lire aussi: Ce que vous devez savoir sur la COVID-19

• À lire aussi: Le Québec presque fermé!

• À lire aussi: Ouvert ou fermé pendant la pandémie de COVID-19?

Au cours des dernières heures, un message a circulé sur Facebook indiquant que la SAQ fermerait ses établissements le 18 mars. La société d’État a tenu à rectifier le tir afin d’éviter une ruée dans ses points de vente.

«Contrairement à certaines informations véhiculées sur les médias sociaux, la SAQ ne planifie pas une fermeture complète de son réseau de vente le 18 mars», a indiqué au Journal le porte-parole, Mathieu Gaudreault, précisant que son organisation suit de près l’évolution de la situation.

La direction de la société d’État affirme être en constante discussion avec des représentants du gouvernement.

Elle ajoute que la SAQ se prépare tout de même à toute éventualité pour suivre les recommandations de la Santé publique.

«Si le gouvernement nous demandait de fermer l’ensemble de notre réseau, on le ferait. On va suivre les directives», avance M. Gaudreault. «Présentement, ce n’est pas le cas, mais on ne sait pas pour l’avenir. Actuellement, tous les scénarios sont sur la table à court terme», dit-il.

Précisons que les autorités ne recommandent pas, pour l’instant, de fermer les commerces de détail.

Nouvelles mesures

Dans un communiqué publié lundi, le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ) souligne avoir recommandé la fermeture de toutes les succursales.

Il ajoute que de nouvelles mesures préventives liées à la COVID-19 ont été mises sur pied pour protéger les employés, notamment qu’ils doivent se laver les mains aux 30 minutes et qu’une rotation doit être effectuée pour les caissiers.

Le syndicat interdit aussi aux travailleurs de toucher les cartes des clients lors du paiement des factures et il conseille d’inviter les consommateurs à payer par carte afin de limiter la manipulation d’argent.

Au cours des derniers jours, Loto-Québec a fermé l’ensemble de ses établissements de jeux au Québec. La société d’État a également cessé ses activités de bingo en réseau et de Kinzo ainsi que débranché ses appareils de loterie vidéo dans les bars.