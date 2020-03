Les nouveaux accoutrements des ambulanciers

TVA Nouvelles est allé à la rencontre d’ambulanciers d’Urgences Santé qui sont sur la ligne de front, lundi, tandis que le Québec prend des mesures graduellement plus radicales pour se protéger de la pandémie de coronavirus.

Premier constat, ils prennent leurs précautions en s’habillant de la tête aux pieds face aux patients contagieux.

Le 9 mars dernier, Laurie Vesnoc et Émilie Daoust sont intervenues au centre-ville de Montréal en lien avec un appel concernant un patient essoufflé, qui toussait. Le patient revenait d’un voyage en Amérique du Sud.

Après l’intervention des deux ambulancières et des tests menés sur le patient en question, il a été constaté qu’il était porteur de la COVID-19.

«Nous avons pris toutes les précautions. On s’est revêtues de nos équipements, on a gardé nos distances, on a posé les bonnes questions, on a aussi prévenu l’hôpital que nous étions en direction avec un cas potentiellement dangereux», a expliqué Laurie Vesnoc en entrevue avec TVA Nouvelles.

«Nous avons un protocole avec l’équipement de base soit les gants, la jaquette et les lunettes de protection. Tout ça s’accompagné d’une bonne hygiène des mains», a expliqué Émilie Daoust.

