Pas de réponse au 811 pour son enfant malade

Un parent inquiet de l’état de santé de son enfant se dit incapable d’obtenir de l’aide auprès des lignes téléphoniques du gouvernement.

«Mon fils est un cas potentiel et je suis rendu à six heures d'attente sans parler à personne au 811. Je fais quoi pour avoir de l’aide?», s’interroge un père de famille qui habite la Ville de Québec.

L’homme, qui ne veut pas être identifié, mentionne que son fils âgé d’un an et demi à peine aurait été en contact récemment avec une personne infectée. Son état se détériore et il ignore s'il s'agit du coronavirus.

Les difficultés du système téléphonique suscitent actuellement des craintes parmi la population déjà anxieuse.

«Un des parents de notre garderie est un cas confirmé, et les enfants ont joué ensemble la semaine dernière. Mon petit fait 39,7 de fièvre depuis 72 heures», a ajouté le père inquiet qui affirme avoir attendu très longtemps à plusieurs reprises jusqu’à présent.

Selon lui, le nouveau numéro fait seulement une présélection avant de référer des cas vers le 811.

«Si le nombre de cas ne grimpe pas, c'est parce que le système pour se faire évaluer ne fonctionne pas. Je ne suis pas fataliste, mais c’est inefficace. De notre côté, on respecte les directives d’isolement, mais il va falloir obtenir des soins», termine le père de famille.