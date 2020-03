Pas de service aux tables chez St-Hubert

Il sera impossible de s’attabler pour manger dans les restaurants de la chaîne St-Hubert en raison de l’épidémie de COVID-19.

L’entreprise a annoncé lundi sur Twitter que ses salles à manger seront fermées pour une durée indéterminée «afin d’encourager la distance sociale et de faire notre part pour réduire les risques pour les communautés qui nous entourent et nos employés».

Les services de livraison à domicile et au volant demeurent toutefois ouverts.

L’argent comptant ne sera pas accepté durant une période illimitée pour limiter les risques de propagation du coronavirus. Les menus seront également simplifiés afin de faciliter les opérations.

«Nous vivons des moments difficiles qui nécessitent des décisions qui le sont tout autant, a affirmé Richard Scofield, président du Groupe St-Hubert. En tant qu'entreprise responsable, nous devons nous imposer comme chef de file pour la santé et le bien-être de nos employés et de nos clients, et c'est ce que nous faisons de manière proactive en fermant temporairement nos salles à manger.»

D’autres chaînes de restauration comme Pacini ont pris une décision semblable en raison du coronavirus.