San Francisco «ferme» pour trois semaines

Les résidents de San Francisco ont reçu l’ordre lundi de ne plus sortir de chez eux que pour des consultations médicales ou des emplettes à l’épicerie, et ce, jusqu’au 7 avril prochain, pour limiter la propagation du coronavirus.

L’ordre est venu de la mairesse de San Francisco, London Breed. Le confinement allait prendre effet le mardi 17 mars, à minuit.

«C’est un moment déterminant pour notre ville, a déclaré Breed dans une annonce. Nous avons tous la responsabilité de faire notre part pour protéger notre entourage et ralentir la propagation de ce virus en restant à la maison, à moins qu’il soit absolument essentiel d’en sortir.»

Les supermarchés, épiceries, pharmacies, banques et stations-services vont rester ouverts, tandis que les restaurants pourront continuer à vendre des plats à emporter ou à livrer.

«Nous voulons que les gens se conforment à cette décision de façon volontaire», a indiqué Grant Colfax, directeur des services de santé de San Francisco, avant de préciser que les infractions pourraient être punies, «en dernier recours».

Cette mesure de confinement, par laquelle 7 millions de personnes sont concernées, ressemble en tout point à celle de l’Italie, à la différence près que la nation européenne l’a prise en réaction à la propagation incontrôlée de la COVID-19 à l’intérieur de ses frontières. Au moment d’écrire ces lignes, l’Italie dénombrait plus de 2000 décès liés au coronavirus, tandis que les États-Unis en comptaient moins de 100.

Il s’agit de la plus rigide des mesures restrictives américaines de protection contre la pandémie. Ailleurs aux États-Unis, l’État de New York et la vlle de Washington ont ordonné la fermeture de leurs bars et restaurants. Au New Jersey, l’État imposait jusqu’ici un couvre-feu de 20h à 5h.

Le président Donald Trump a recommandé lundi de limiter les rassemblements à 10 personnes, alors que, dimanche encore, les Centers for Disease and Prevention (CDC) donnait l’instruction de ne pas se tenir à plus de 50 personnes au même endroit.

La mairesse Breed a lancé une flèche à Trump dans son annonce.

«Pour être honnête, on ne peut pas attendre que le gouvernement fédéral réagisse. Ils n'ont malheureusement pas reconnu suffisamment vite qu'il s'agissait d'une crise mondiale», a-t-elle déclaré, précisant s'être plainte il y a deux semaines auprès du vice-président du manque de tests et d'équipements de protection.