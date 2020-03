Toutes vos questions sur le coronavirus répondues par nos experts

La pandémie de coronavirus continue de s’étendre dans le monde. Les informations disponibles sur la maladie évoluent constamment.

Nous avons demandé à nos experts Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute», et Samer Daher, médecin de famille, de répondre à vos questions.

«Je suis diabétique et je travaille en garderie pour les enfants d’employés du réseau de la santé. Suis-je plus à risque?» - Lisette Tremblay

«Oui, elle est plus à risque parce qu’elle fait partie des clientèles vulnérables donc elle est plus vulnérable pour attraper la COVID-19 malheureusement. Qu’elle appelle son médecin et qu’elle discute avec lui de cette particularité» - Dr Samer Daher, médecin de famille.

«Est-ce que de prendre des anti-inflammatoires peut aggraver considérablement les symptômes de la COVID-19?» - Lucie Ménard

«On recommande de traiter la fièvre, les courbatures ou la douleur avec de l’acétaminophène et non pas des anti-inflammatoires. On ne prend plus Advil et Motrin, on prend du Tylenol ou un équivalent. On pense que c’est beaucoup plus une maladie inflammatoire qui affecte les poumons. L’inflammation aurait une réaction si on a utilisé des anti-inflammatoires avant.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute».

«Mon mari est atteint de leucémie. Serait-il plus prudent que je travaille à partir de la maison pour éviter les contacts?» - Maria Perna

«Absolument. Tous ceux et celles qui peuvent qu’ils le fassent. D’autant plus qu’elle peut amener le virus en étant asymptomatique et le transmettre à son conjoint qui est leucémique et par définition qui est encore plus vulnérable que nous pour attraper ce virus.» - Dr Samer Daher, médecin de famille.

«Je souffre d’une maladie pulmonaire obstructive chronique. Devrais-je m’abstenir de suivre ma physiothérapie pour une blessure à l’épaule?» - Micheline Boisvert.

«Le fait d’avoir une maladie pulmonaire obstructive chronique vous met dans la population à risque. Si ce n’est pas essentiel, je vous dirais reportez votre rendez-vous en physiothérapie.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute».

«Certains physiothérapeutes peuvent vous donner le programme à faire à la maison.» - Dr Samer Daher, médecin de famille.

«Qu’est-ce qu’on fait pour les itinérants à Montréal?» - Christine Walter.

«Il y a des programmes, des travailleurs de rue, des gens qui les accompagnent, des CLSC qui sont ouverts. Il faut travailler avec cette clientèle particulièrement vulnérable qui est dans les rues. Il y a des ressources dédiées aux gens qui sont itinérants.» - Dr Samer Daher, médecin de famille.

Vous avez des questions? Écrivez-nous à l’adresse nouvelles@tva.ca