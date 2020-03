Endroits fermés et ouverts à cause du COVID-19

La vie des Québécois a changé du tout au tout en raison de la pandémie de la COVID-19. Voici une liste de ce qui demeure ouvert ou fermé.

Fermé

- Les CHSLD et autres résidences pour personnes âgées (interdiction de visites)

- Les écoles

- Les cégeps

- Les universités

- Les CPE, services de garde subventionnés, non subventionnés et en milieu familial

- Les bibliothèques

- Les musées

- Les théâtres

- Les salles de spectacle

- Les arénas

- Les centres de soccer intérieur

- Les piscines, spas, saunas et aquaparcs

- Les parcs nationaux et lieux historiques gérés par Parcs Canada (à partir de mercredi)

-Des unités mobiles de la SAAQ (sauf à Lourdes-de-Blanc-Sablon, mardi et mercredi), ainsi que les examens pratiques et théoriques de conduite

- Les stations de ski

- Les mégaparcs, centres de trampoline, et autres lieux récréatifs

- Les cinémas et arcades

- Les centres d'entraînement, gyms, salles de danse, spinning, zoomba, yoga

- Les casinos, salles de jeux de Loto-Québec, bingo en réseau et Kinzo

- Le Stade olympique, la Tour et le Centre sportif du Parc olympique

- Les zoos

- Les aquariums

- Les bars et les discothèques

- Les restaurants offrant des buffets et les cabanes à sucre

- Les boutiques Apple

- L’Assemblée nationale

Ouvert

- Les hôpitaux

- Les CLSC

- Les épiceries

- Les pharmacies

- Les commerces et centres commerciaux (avec des heures réduites pour plusieurs centres commerciaux)

- Les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ)

- Les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

- Les restaurants, mais ils doivent respecter un maximum de 50 % de la capacité du lieu (Les restaurants doivent permettre une distanciation). Les commandes pour emporter et les services à l’auto demeurent permis.

- Les services de justice sont maintenus, mais seulement ce qui est essentiel

- Les églises catholiques et anglicanes (tous les services comme les messes, funérailles, baptêmes et mariages sont annulés ou reportés, mais certaines églises demeureront toutefois ouvertes pour la prière et le recueillement personnel)

- Le métro et les services de transport en commun

- Les traversiers de la Société des traversiers du Québec, mais avec des horaires réduits pour les traverses Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, Québec-Lévis et Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine

-Café (laissé à la discrétion des propriétaires)

-Les aéroports

-L’accès au territoire de la Sépaq