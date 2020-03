Il faut séparer les enfants pendant la pandémie de COVID-19

Les écoles sont fermées, le printemps arrive, les enfants vos jouer dehors afin de dépenser leur énergie et respirer de l’air frais. Ce n’est pas une bonne idée en ce moment, prévient un spécialiste. Même jouer au hockey dans la rue?

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Un enfant testé positif à la COVID-19 au service de garde

«NON! Les enfants vont tous se sauter dessus, se tirailler, ce sont des enfants, il faut les séparer.

Les enfants vont comprendre si on leur explique que c’est pour leur santé», soutient François Marquis, chef des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

La technologie peut venir à la rescousse des parents. «Les enfants et les adolescents ont des moyens de joindre leurs amis: au téléphone, en vidéo, etc. Ils doivent être séparés et respecter un minimum d’un mètre de distance», conseille le Dr Marquis aux parents québécois.

«Gardez-les à la maison et soyez inventifs», lance le médecin.

Un pyjama party chacun chez soi en vidéo, des jeux de société virtuels, ... tout est bon pour distraire votre famille si vous respectez les consignes de la Santé publique afin d’éviter la propagation de la COVID-19.