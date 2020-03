«J'ai peur de l'attraper»: léger vent de panique à l'aéroport de Montréal

«J'ai peur de l'attraper»: à l'aéroport de Montréal, le coronavirus fait souffler un vent de panique sur plusieurs touristes pressés de quitter le Canada qui, comme l'Union européenne, a annoncé la fermeture imminente de ses frontières.

• À lire aussi: COVID-19: 50 étudiants rapatriés in extremis du Guatemala par avion nolisé

• À lire aussi: Les agents des douanes et de l’immigration demandent du renfort

• À lire aussi: Une équipe spéciale déployée à l’aéroport de Montréal

La mesure entre en vigueur au Canada mercredi à 00H01 locale, alors que la pandémie de coronavirus s'accélère dans tout le pays, avec près de 500 cas en date de mardi, dont cinq décès.

À l'aéroport Pierre-Eliott-Trudeau, Matthew Maggi ne cache pas son inquiétude: «J'ai peur de l'attraper parce que je vais passer par trois aéroports», dit ce touriste qui a décidé de rentrer chez lui à Malte

«C'est un risque. Je me mets en danger», ajoute cet assistant réalisateur. Mais au moins à Malte, «il n'y a pas de transmission locale pour l'instant», tente de se rassurer l'homme de 30 ans, qui vient de passer les cinq derniers jours «enfermé seul» dans sa chambre d'hôtel à Montréal.

Ultime précaution avant l'embarquement, il cherche par tous les moyens «à acheter des gants. J'ai du gel désinfectant, j'ai même du savon mais ce n'est pas suffisant», insiste-t-il en sortant nerveusement le savon de sa poche.

«Ce n'était pas agréable la visite de Montréal, tout était mort, tout était fermé», raconte de son côté Cécile Sibille, une touriste belge venue avec son mari rendre visite à leur fils en échange au Canada.

Arrivés jeudi, ils étaient censés rentrer lundi prochain, mais se sont finalement ravisés sur conseil du consulat de Belgique.

Mme Sibille, 49 ans, évoque un climat de «méfiance générale» digne d'une «ville fantôme» à Montréal.

«On était un peu considérés comme des pestiférés aussi», renchérit son mari, Vincent Benoît. «On sentait bien que quand on entrait dans un restaurant, on nous servait mais de loin».

«Je ne suis pas super content» de rentrer, avoue-t-il néanmoins. «J'aurais préféré continuer mes vacances une semaine de plus et faire le programme qu'on avait prévu, à savoir visite de Montréal, visite de Québec, chiens de traîneaux, motoneige, sauna et piscine, cabane à sucre».

«On reviendra peut-être un jour», dit-il.

À l'inverse, Pierre Montpetit, un Montréalais de 63 ans, «se sent plus en sécurité au Canada qu'aux Bahamas», d'où il revient en portant un masque.

«Je trouve que c'est bien géré au Canada».