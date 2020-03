La Baie ferme ses magasins pour deux semaines

La Baie, le plus vieux magasin au Canada, a pris la décision de fermer ses magasins pour une période de deux semaines.

À Montréal, des confirmations ont été faites à TVA Nouvelles à ce sujet par des employés des magasins La Baie de la rue Sainte-Catherine et des Galeries d’Anjou.

Un magasin emblématique de Montréal fermé temporairement.

Voici le message qui vient d'apparaître dans les portes de La Baie destiné à la clientèle.@tvanouvelles pic.twitter.com/pTn6iVbU14 — Yves Poirier (@poirieryvesTVA) March 17, 2020

Un message a été apposé dans les portes du magasin du centre-ville de Montréal. On pouvait y lire: «Pour assurer la santé et la sécurité de nos associés, de nos clients et de notre communauté, notre magasin sera temporairement fermé. Prenez soin de vous-mêmes et des autres».

Cette mesure fait suite aux nombreuses annonces de magasins qui ont décidé de fermer leurs portes, de centres commerciaux qui ont modifié leurs horaires et de restaurants qui n'offrent que des commandes au service au volant.