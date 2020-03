Lignes ouvertes pour répondre à vos questions

Symptômes, traitements et isolement font partie des nombreux sujets qui ont été abordés par nos experts qui répondaient à vos questions.

La pharmacienne et analyste de «La Joute» Diane Lamarre et l’omnipraticien Christian Fortin ont répondu aux interrogations de notre public.

«Ceux qui arrivent de voyage par train, autobus et voiture à partir des États-Unis doivent-ils aussi s'isoler?» - Hélène

«Oui, tout à fait. C’est le retour de voyage qui est l’indicateur et c’est ça qui s’applique» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Que doit faire une personne qui a une maladie auto-immune?» - Nicole

«C’est recommandé d’être extrêmement prudent et d’éviter le plus possible les contacts avec les autres personnes. On reste à la maison dans la mesure du possible.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Est-ce que la COVID-19 peut se propager par des systèmes d'aération d'un bâtiment?» - France

«Ce que l’on sait c’est que le virus se transmet avec des gouttelettes et pas par aérosol. Non, ça ne se transmettrait pas par les systèmes d’aération.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Si on veut être prudent, on garde une distance de six pieds. Si on est plus loin, on a moins de chance de l’attraper.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Faut-il prioriser un médicament pour soigner la COVID-19?» - Patrick

«Actuellement, on traite les symptômes parce qu’il n’y a pas de traitement. On soulage les symptômes avec le Tylenol, l’acétaminophène, pour contrôler la fièvre et les douleurs musculaires. Oui il y a de la recherche sur les médicaments et plus des vaccins.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Que se passe-t-il après les 14 jours d’isolement?» - Chantal

«Si la personne était asymptomatique, c’est sûr que la période de contagiosité est passée. On sait que la période d’incubation c’est cinq jours, mais ça peut aller de 1 à 13 jours. Quand on a fait nos 14 jours, même si quelqu’un a eu la maladie, après cette période, lorsqu’on est asymptomatique, la période de contagiosité est terminée» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«J’ai un mal de gorge, le nez qui coule, de la difficulté à respirer, la tête lourde, de la fatigue, mais je ne fais pas de fièvre. Dois-je me présenter quand même au travail?» - Marie-Josée

«Ce serait plus prudent de ne pas se présenter au travail et de se mettre en isolement volontaire.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Est-ce qu’il y a plus de dangers pour les femmes enceintes?» - Louise

«Présentement ce qu’on sait, c’est que le risque de contracter reste le même, mais les premières études laissent croire qu’il n’y a pas de risque de transmission verticale. La mère peut être infectée, mais le bébé à naître il n’y avait pas de virus à l’exception d’un cas au Royaume-Uni.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Devons-nous reporter la vaccination de notre petite-fille qui va avoir un an sous peu?» - Ginette

«À ce moment-ci, on ne reporte pas le calendrier de vaccination à moins que la clinique soit fermée.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«J’ai un stimulateur cardiaque et je dois faire un bilan sanguin, est-ce que je peux y aller?» - Roméo

«On dit aux gens de limiter leurs déplacements, si ce n’est pas obligatoire, si c’est un bilan de routine vous pourriez le reporter.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Aux toilettes du bureau, est-il préférable d’utiliser le séchoir à mains?»- Jean-Michel

«Le premier choix c’est le papier, il y a une action mécanique qui est intéressante à avoir.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Est-ce qu’on peut prendre de l’ibuprofène au lieu de l’acétaminophène?» - Linda

«Ce qui cause la complication, c’est une pneumonite, une inflammation des poumons. On pense que l’utilisation du Advil ou du Motrin pourrait nuire à l’inflammation des poumons. On ne recommande pas de prendre du Motrin ou du Advil.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»