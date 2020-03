L’Ontario décrète l’état d’urgence

Le premier ministre Doug Ford a décrété mardi matin l’état d’urgence en Ontario.

L’état d’urgence est d’une durée de 14 jours, mais pourrait être prolongé par le gouvernement. La mesure doit d’abord être approuvée par le cabinet dans les prochaines 72 heures.

«Nous devons nous tenir ensemble en tant que province», a dit le premier ministre Ford.

Les conservateurs interdisent de la tenue de rassemblements publics de plus de 50 personnes et ordonnent la fermeture des bars et des restaurants jusqu'au 31 mars. Les services garde, les cinémas et les salles de concert doivent aussi fermer. Les épiceries et les pharmacies demeureront ouvertes.

La province ajoutera 25 centres de dépistage à ceux déjà existants.

L’état d’urgence permet aussi au gouvernement ontarien d’accélérer l’accès au financement, au besoin. Le gouvernement Ford peut aussi ouvrir des refuges d’urgence.

À l’heure actuelle, l’Ontario compte 177 cas confirmés et présumés de la COVID-19.

Le Québec est devenu la première province à le faire la fin de semaine dernière. François Legault a décrété l’état d’urgence sanitaire.