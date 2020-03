Volkswagen va fermer la plupart de ses usines européennes

Le constructeur automobile allemand Volkswagen va fermer «de manière imminente» la «plupart» de ses usines en Europe pour «deux à trois semaines» en raison de l'épidémie du coronavirus, a annoncé mardi son patron, Herbert Diess.

S'il n'a pas détaillé le calendrier pour ces fermetures, les représentants du personnel ont indiqué de leur côté que la production serait suspendue à partir de vendredi.

En raison de la «nette détérioration» des ventes et de «l'incertitude dans l'approvisionnement», «il y aura de manière imminente des interruptions de production sur la plupart des sites de nos marques», a expliqué Herbert Diess lors de la présentation des résultats annuels.

«La crise en Europe est encore devant nous», a-t-il ajouté tandis que «la situation se stabilise en Chine» avec «la reprise de la production avec peu d'exceptions», a-t-il détaillé.

Les sites en Espagne, au Portugal, en Slovaquie et en Italie sont concernés «dès cette semaine» par les interruptions de la production et «la plupart des autres usines allemandes et européennes préparent des suspensions de deux à trois semaines», a expliqué M. Diess.

«Il a été décidé que la grande majorité des usines de Volkswagen» cesseront de produire «ce vendredi», a indiqué un porte-parole du délégué du personnel.

Volkswagen a prévenu que l'année 2020 sera «très difficile» face à la pandémie du coronavirus.

Il a notamment vu chuter ses ventes en Chine de 74% en février sur un an.

«L'ampleur et la durée de l'impact sur le groupe Volkswagen» de la propagation du Covid-19 «est incertain», a de son côté estimé le directeur financier, Frank Witter. «Un pronostic fiable est actuellement quasi-impossible.»

Les constructeurs français Renault et PSA ont annoncé lundi de vastes arrêts de production en raison de l'épidémie de Covid-19 qui se propage en Europe, limitant de plus en plus la vie quotidienne.

Le premier ferme ses usines françaises jusqu'à nouvel ordre et ses sites en Espagne «lundi et mardi» avec une reprise incertaine pour les jours à venir.

PSA (marques Peugeot, Citroën, Opel...) arrête ses chaînes en Europe tandis que l'italo-américain Fiat Chrysler (FCA), avec qui il est en cours de fusion, avait déjà annoncé la fermeture de «la majorité de ses usines de fabrication européennes» jusqu'au 27 mars.

En Europe, Volkswagen a six usines en Allemagne ainsi que des sites en Pologne, en Espagne, en Slovaquie, au Portugal et en Russie.