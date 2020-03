Vos questions, nos réponses

Encore beaucoup de questionnements subsistent concernant la COVID-19, le nouveau coronavirus alors que de nouveaux renseignements sont rendus disponibles quotidiennement.

Posez-nous vos questions et nous y répondrons en direct à 16h30. Envoyez les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

Nous avons demandé à nos experts Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute», et Samer Daher, médecin de famille, de répondre à vos questions.

«Ma fille à des enfants en garde partagés en alternance 2 jours/5 jours. Elle a proposé à son ex-conjoint de garder les enfants en permanence pour éviter les risques du virus et il refuse. Que faire?» - Céline Paré

«C’est une situation à gérer avec le couple, je crois qu’il faut faire preuve de conciliation, c’est sûr que le père peut faire autant attention, il faut qu’ils s’entendent sur de mesures très concrètes comme le lavage des mains et les amis.» – Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Plus il y a de membres impliqués plus il y a de risque de contagion. S’il n’y a que le père, la mère et l’enfant, il faut regarder si les deux font preuve de même rigueur, si c’est le cas, il n’y a pas de problème.» – Samer Daher, médecin de famille

«Quelle est la durée de vie de la Covid-19 sur tous les types de surfaces. Je suis comptable et je travaille avec des documents remis par des clients qui peuvent revenir de voyage. Que peut-on faire comme prévention?» - Christiane Demers

«Sur le papier carton, on demande 12 heures. Il ne faut pas oublier qu’on n’attrape pas le virus avec les mains. Il y a moins de risque si on ne se touche pas les yeux et la bouche.» – Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Si on a la Covid-19, à part l'isolement, que doit-on faire pour en guérir?» - Jean Grenon

«Il n’y a pas vraiment de traitement. Si vous n’avez pas beaucoup de symptômes, vous pouvez demeurer actif, aérer la maison, laver et désinfecter. C’est votre système immunitaire qui a besoin de se battre contre ça.» – Samer Daher, médecin de famille

«J'ai un système immunitaire fragile et je suis aux prises avec un léger rhume depuis quelques jours. Devrais-je m'isoler?» - Michel

«Si on a un rhume, on devrait toujours éviter de l’exposer aux autres. On devrait vraiment éviter les contacts. Si les symptômes sont mineurs, il n’y a pas besoin de communiquer avec le numéro d’urgence. S’il y a de la forte fièvre et des difficultés respiratoires, c’est là qu’il faut communiquer.»

