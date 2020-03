COVID-19 : l’ATP et WTA suspendent la saison de tennis jusqu’au 7 juin et gèlent les classements

L’ATP et la WTA, gestionnaires des circuits professionnels masculin et féminin de tennis, ont décidé de prolonger la suspension de la saison jusqu’au 7 juin et de geler les classements en raison de la pandémie de coronavirus, selon un communiqué commun.

« La saison professionnelle de tennis est suspendue jusqu’au 7 juin 2020, y compris les circuits (de l’échelon inférieur) Challenger et ITF. À ce jour, les tournois programmés à partir du 8 juin sont maintenus selon le calendrier prévu », ont indiqué les instances.