COVID-19 : une situation complexe pour la LNH

Le commissaire adjoint de la Ligue nationale de hockey (LNH), Bill Daly, a indiqué mercredi que l’évolution quotidienne de la situation de la pandémie de COVID-19 rendait difficile toute préparation pour une éventuelle reprise des activités du circuit.

Sur les ondes de la baladodiffusion «Good Show» du réseau Sportsnet, Daly a révélé que plusieurs scénarios étaient envisagés, mais que la situation actuelle compliquait le travail du personnel du bureau de la direction.

«Notre travail consiste beaucoup à simplement comprendre quelles sont nos options présentement, a-t-il dit. Il y a tellement de variables différentes. Nous ne sommes qu’à six jours de pause de la saison et nous ne savons pas vraiment quand nous pourrons revenir et sous quel format nous pourrons le faire.»

«Il y a beaucoup d'inconnu, donc je pense que le processus à ce stade est vraiment juste de comprendre ce qui est possible et peut-être de donner des idées sur ce qui serait juste et ce qui aurait une certaine intégrité. Fondamentalement, ce n'est rien de plus présentement.»

Beaucoup de discussions

Daly a par ailleurs ajouté que la majorité de son temps actuellement était consacré à la communication entre la ligue et les équipes en ce qui a trait aux mises à jour médicales et aux recommandations, ce qu’il a qualifié de «travail à temps plein».

La LNH, tout comme les autres principaux circuits de sport nord-américains, a cessé ses activités pour ralentir la propagation de la pandémie jeudi dernier.

Mardi, le réseau TSN a révélé que plusieurs joueurs tentaient de convaincre l’Association des joueurs de la LNH de présenter un plan d’action à la LNH pour sauver les saisons 2019-2020 et 2020-2021.

Mais pour le moment, Daly refuse de s’avancer sur la suite.

«Il s’agit de trouver le bon compromis en fonction de toutes les circonstances. C'est pour cela que spéculer, à ce stade, est pour moi presque irresponsable, parce que je pense que nous devons nous ouvrir à tout ce qui pourrait fonctionner et être juste.»