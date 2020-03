COVID-19: Report des paiements des taxes municipales à Québec et à Lévis

Pour permettre à ses citoyens et à ses commerçants de disposer de liquidités en ce temps de crise, la Ville de Québec a décidé de reporter le paiement des taxes municipales de plusieurs mois.

• À lire aussi: «La bataille va être dure et longue», prévient François Legault

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Actuellement, il est possible d’acquitter ses taxes municipales en quatre versements égaux. En temps normal, Les dates limites sont fixées au 3 mars, au 4 mai, au 3 juillet et au 3 septembre.

Le paiement du 3 mars est déjà passé. Celui du 4 mai est reporté au 4 août. Celui du 3 juillet passe au 3 septembre et le dernier paiement du 3 septembre ne sera dû que le 3 novembre, a détaillé le maire Labeaume en point de presse.

La mesure s’appliquera à 163 000 résidents et à 5400 commerces et industries. La municipalité calcule que cela donnera 324 millions $ par mois de liquidités additionnelles aux contribuables et aux entreprises.

Pour la Ville, le coût de la mesure est inférieur à 5 millions $, a indiqué le maire de Québec.

À Lévis aussi

La Ville de Gilles Lehouillier emboîte le pas à d’autres municipalités qui ont choisi de donner un répit à leurs citoyens et entreprises dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Le répit durera jusqu’au 31 mai.

M. Lehouillier estime que la mesure va coûter un million de dollars à la Ville.

«On est au point où la population et les entreprises ont besoin d’actions concrètes pour les soutenir», a mentionné le maire.

«On veut être efficace et être en appui. Si le gouvernement nous passe des commandes, on veut être prêt à les faire.»

La Ville crée aussi un fonds de prévoyance de 500 000 $ pour 30 organismes qui offrent des services essentiels à la population.

De plus, Lévis vient en aide à ses entreprises en leur donnant aussi un répit sur les intérêts imposés sur les retards de paiements de taxes. On accélérera aussi le paiement des factures aux fournisseurs. La municipalité favorisera l’achat local pour les commandes de 100 000 $ et moins.

Un moratoire de trois mois est décrété sur le remboursement des prêts consentis par Développement économique Lévis. Le guichet unique sur la main-d’œuvre se transformera en «guichet entraide entreprise» pour apporter du soutien en période de pandémie.

D’autres entreprises

M. Lehouillier a annoncé la fermeture au public de tous les bâtiments municipaux, à l’exception des centrales de police, de la cour municipale, pour les causes criminelles, et de l’hôtel de ville pour la signature des registres. L’accès pour la signature des registres s’applique jusqu’au 20.

Le Centre des congrès de Lévis est dorénavant fermé, a également annoncé M. Lehouillier.