COVID-19: Terre-Neuve brandit la menace de peines de prison

Terre-Neuve-et-Labrador a adopté des règles d'isolement social parmi les plus stricts au pays, mercredi, allant jusqu'à menacer de peines de prison les insulaires qui refuseraient d'obtempérer.

À l'image du Québec, le gouvernement a ordonné la fermeture de plusieurs espaces publics, incluant les bars, cinémas, centres d'entraînement et arénas. Les restaurants, quant à eux, doivent s'assurer de garder une distance sécuritaire entre leurs clients et sont limités à 50 % de leur capacité.

La province est même allée plus loin que le Québec en déclarant carrément illégaux les rassemblements de 50 personnes et plus, tandis que ceux de moins de 50 personnes sont déconseillés.

Les Terre-Neuviens de retour de voyage doivent aussi s'isoler pendant 14 jours.

Les citoyens qui décideraient de faire fi de ces mesures s'exposent à des amendes allant de 500 à 2500 $, voire à une peine d'emprisonnement pouvant durer jusqu'à six mois. Les entreprises, pour leur part, encourent des amendes pouvant atteindre jusqu'au 50 000 $.

Ces mesures découlent du déclenchement de l'état d'urgence sanitaire dans la province. Il s'agit d'une première dans l'histoire de Terre-Neuve-et-Labrador.

«Je veux rassurer le public. Ces mesures ne sont pas mises en place parce que la situation se détériore. Après examen, nous pensons que c'est la meilleure façon de protéger la santé de notre population et de réduire la propagation de la COVID-19», a expliqué l'administratrice de la santé publique de la province, Janice Fitzgerald, lors d'un point de presse.

À ce jour, Terre-Neuve-et-Labrador a rapporté trois cas probables de COVID-19 sur son territoire qui concernent trois personnes reliées entre elles. Ceux-ci devraient être confirmés officiellement prochainement par le laboratoire national de microbiologie de Winnipeg.