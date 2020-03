COVID-19: une clinique «au volant» ouverte à Québec

La clinique de prélèvements directement au volant du CIUSSS de la Capitale-Nationale a ouvert ses portes mercredi, dans un garage de l’Hôpital Chauveau. D’ici quelques jours, la clinique pourrait être en mesure de voir des patients toutes les cinq minutes.

Cette clinique dédiée aux prélèvements pour le coronavirus est la deuxième à ouvrir à Québec après celle de l’Institut universitaire en santé mentale. La technique de prélèvement en service au volant permettra de voir un volume élevé de patients, en permettant notamment de tester plusieurs occupants d’une même voiture.

«On a mis un quota maximal de quatre personnes, soit deux à l’avant, deux à l’arrière. Les gens en caravane, l’infirmière n’entrera pas pour aller prélever sur la troisième banquette», précise Serge Garneau, directeur adjoint des services de santé généraux au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Puisque la procédure reste à être affinée, les premiers patients seront vus toutes les 15 minutes, mais le volume est appelé à augmenter. «Rapidement, ce qu’on veut atteindre, c’est une bonne capacité pour arriver à peu près aux cinq minutes», précise M. Garneau.

La procédure de prélèvement au volant demeure assez simple et n’implique pas de grandes différences pour le personnel en place. Deux étapes principales sont requises après l’entrée du véhicule.

Une première infirmière questionne le ou les occupants du véhicule sur leurs symptômes, leur évolution et leurs contacts possibles avec d’autres personnes au cours des derniers jours. Ces informations sont colligées et rapidement inscrites dans une base de données provinciale de suivi de la COVID-19.

Le conducteur avance ensuite vers une deuxième infirmière qui, elle, est responsable du prélèvement. Si d’autres occupants sont dans le véhicule, l’infirmière remplace ses gants et fait une procédure d’hygiène des mains entre chaque prélèvement. Dès que les échantillons sont prélevés, le véhicule peut quitter le garage.

«La clinique en centre hospitalier ou à l’auto, finalement c’est la même affaire. Les infirmières utilisent le même équipement de protection, on fait les mêmes prélèvements et on les envoie au même laboratoire. Tout est fait pareil», explique Serge Garneau.

À terme, l’objectif du CIUSSS de la Capitale-Nationale est de tester 400 personnes par jour dans ses deux cliniques, soit à l’IUSMQ et à Chauveau.

Sur rendez-vous seulement

Comme pour toutes les autres cliniques du genre de la province, les gens qui doivent être testés doivent préalablement avoir obtenu un rendez-vous avant de se présenter.



Les gens qui croient avoir des symptômes ou qui ont été en contact avec quelqu’un ayant été déclaré positif peuvent appeler au 1 877 644-4545. On leur offrira un rendez-vous si nécessaire.

La clinique de l’Hôpital Chauveau doit accueillir son premier patient à 13 h mercredi. Elle sera ouverte chaque jour de 8 h à 16 h, mais les heures d’ouverture pourraient être revues si les besoins augmentent.