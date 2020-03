Des visites virtuelles autour du monde pour se désennuyer

Il y a les films, le grand ménage, la cuisine et les bonnes actions envers son prochain, mais il y a aussi les visites virtuelles aux quatre coins du monde pour s’occuper en ces temps de quarantaine.

Le programme Google Arts and Culture à lui seul nous donne accès à 2500 musées et galeries d’art à travers le monde (comme le rappelait le magazine «Travel + Leisure» il y a quelques jours) mais aussi à toutes sortes de tours guidés virtuels à la «Google Street View».

En voici quelques-uns pour ceux qui ont envie de s’instruire et de voyager, sans voyager:

Le musée Frida Kahlo, à Mexico

Agence QMI

Fasciné par l’artiste mexicaine Frida Kahlo? Rendez-vous virtuellement à Mexico pour une visite en ligne de la Casa Azul, la maison où elle a vécu, devenue aujourd’hui un musée. Des photos 360 degrés vous permettront de faire le tour du jardin, du studio et des salles d’exposition. Explications en français à l’appui. Par ici:

Les canaux d’Hambourg, en Allemagne

AFP

Troisième plus grande ville d’Allemagne, la «trendy» Hambourg est moins connue que Berlin ou Munich, mais elle se démarque par ses canaux et son décor industriel. Une visite en ligne est offerte à travers le quartier Speicherstadt, avec des explications audio (en anglais).

The British Museum, Londres

AFP

Sur le site du musée, une ligne du temps interactive impressionnante vous permettra d’explorer l’Histoire sur les différents continents, à travers les objets les plus importants du musée. Des possibilités infinies de clics!

Pétra, en Jordanie

AFP

Vous avez toujours rêvé de voir Pétra, cette fabuleuse cité de pierre construite il y a 2000 ans par les Nabatéens au milieu du désert de Jordanie? Grâce à une carte interactive, vous pourrez «vous promener» à travers tous les monuments du site. Explications écrites en français et commentaires audio en anglais. Par ici:

Les murales de Banksy, au Royaume-Uni

AFP

Une page spéciale de Google Arts & Culture est dediée à Banksy. On y découvre 12 murales immortalisées sur Google Street View, qui n'existent plus nécessairement aujourd’hui. Douze photos 360 degrés prises au hasard des rues, dans différentes villes du Royaume-Uni.

Le Musée des beaux-arts de Montréal

Joël Lemay / Agence QMI

Le prestigieux établissement montréalais a choisi d'offrir une proposition culturelle différente à tous les matins sur sa page Facebook et son compte Instagram. Oeuvres diverses, balados, vidéos et jeux-questionnaires seront notamment offerts aux internautes.

Grâce à l'application mobile du MBAM, il sera également possible de poser l'oreille sur l'audioguide de «Momies égyptiennes: passé retrouvé, mystères dévoilés» s'intéressant à l'exposition en provenance du British Museum. Une fois l'écoute complétée, les momies millénaires ne devraient plus avoir de secrets pour vous.

De plus, toute la famille a accès à la plateforme ÉducArt afin de consulter moult ressources éducatives culturelles. Au menu: 60 activités différentes, un coup d'oeil sur beaucoup plus d'oeuvres et 75 capsules vidéo pouvant compter sur la participation de personnalités telles que les auteurs Simon Boulerice et Kim Thúy ainsi que le vulgarisateur scientifique Boucar Diouf.