«Flasher ses lumières» pour briser l’isolement

Les Québécois sont invités à faire clignoter leurs lumières, tous les soirs à 20 h 30, afin de briser l’isolement et de lancer un message de solidarité aux personnes touchées, de près ou de loin, par la COVID-19.

Après que des vidéos d'Italiens en train de chanter sur leurs balcons eurent fait le tour du web, les Québécois sont maintenant invités par le groupe Facebook «Flash tes lumières COVID-19 20 h 30» à envoyer un message de soutien au personnel du milieu de la santé et tout en respectant le conseil des autorités de rester isolés.

Mercredi, plus de 80 000 personnes partout au Québec faisaient partie du groupe Facebook, une initiative qui rappelle celle de l’émission «L'heure JMP», animée par Jean-Marc Parent à la fin des années 90, où l'animateur demandait au Québec de «flasher ses lumières» pour le plaisir et rejoignait plus d'un million de téléspectateurs.

Hydro-Québec n'est pas inquiète qu'une telle initiative puisse poser problème. «Comme il s'agit d'une très petite charge, ce mouvement ne représente aucun enjeu pour la stabilité du réseau», a répondu sur Facebook la société d’État à un citoyen inquiet.

Les participants sont aussi invités à écrire, dans le groupe, à envoyer des messages de soutien.