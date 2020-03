Gare aux recherches trop hâtives

La recherche d'un vaccin et de traitements contre le coronavirus est certes cruciale mais ne doit pas se faire à la va-vite et doit respecter des protocoles qui garantiront leur efficacité et leur sûreté, estime un expert chinois dans une tribune publiée par la revue Nature.

«Il est essentiel que nous travaillions aussi dur et aussi vite que possible pour mettre au point des traitements et des vaccins largement disponibles partout dans le monde. Mais il est important de ne pas prendre de raccourcis», juge Shibo Jiang, professeur de virologie à l'Université Fudan de Shanghaï, en Chine, et au New York Blood Center, une institution américaine.

«Il est compréhensible que les gouvernements soient pressés de trouver une solution pour éviter les morts, les fermetures et les quarantaines qu'entraîne la COVID-19. Mais combattre cette maladie nécessite un vaccin sûr et efficace», poursuit cet expert.

Il est spécialisé dans la recherche de traitements et vaccins contre les coronavirus, famille à laquelle appartient celui qui a provoqué la pandémie en cours.

Shibo Jiang rappelle que par le passé, des recherches sur des vaccins contre d'autres coronavirus, dont celui qui avait causé l'épidémie de SRAS en 2002, avaient donné des résultats mitigés sur les animaux.

Dans certains cas, ces vaccins expérimentaux s'étaient révélés inefficaces, voire avaient augmenté le risque d'être malades chez les animaux cobayes, assure-t-il.

Les autorités sanitaires américaines ont annoncé lundi le premier essai clinique pour tester un vaccin contre le nouveau coronavirus.

Cela nécessite plusieurs phases afin de déterminer s'il est efficace et sûr, et les autorités américaines ont estimé qu'il faudrait encore un an à un an et demi avant qu'il soit disponible, si tout se passe comme prévu.

Outre les vaccins, qui visent à empêcher que les gens attrapent la maladie, des traitements sont également à l'étude à travers le monde, dans l'espoir de soigner les malades.

Certains se basent sur des molécules déjà connues (comme le remdesivir) voire déjà utilisées contre d'autres maladies (comme la chloroquine contre le paludisme).

Mais même si elles ont déjà fait leurs preuves dans d'autres cas, on ne connaît pas leur efficacité contre le coronavirus, souligne Shibo Jiang.

«Le soutien qu'apporte la population à des mesures comme la quarantaine dépend de la confiance qu'elle place dans les politiques sanitaires des gouvernements. Une course à des vaccins et traitements potentiellement risqués ébranlerait cette confiance», prévient-il.