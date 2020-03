Mesures de soutien financier : il faudra attendre un peu

Les citoyens canadiens qui voudront se prévaloir des mesures d’aide financière annoncées par le gouvernement fédéral mercredi matin devront attendre au moins quelques semaines avant de l’obtenir, a indiqué le ministre Pablo Rodriguez, en entrevue à TVA Nouvelles.

Le gouvernement a promis un soutien de 82 milliards $ pour venir en aide aux Canadiens touchés par la pandémie de la COVID-19. De ce montant, 27 milliards $ seront versés directement aux travailleurs et aux entreprises, alors que 55 milliards $ seront disponibles au moyen d'un report temporaire des impôts.

«Par exemple, quelqu'un qui perd son travail, qui n'a pas accès à l'assurance-emploi, pourra avoir accès à ce programme spécifique, a expliqué le ministre. Quelqu'un qui doit laisser son emploi pour rentrer à la maison pour s'occuper de ses enfants ou d'une personne malade, va aussi avoir accès à l'assurance-emploi. On a voulu couvrir tout le monde.»

M. Rodriguez a précisé que les bénéficiaires auront droit à un chèque de 900 $ aux deux semaines, pour une période de 15 semaines.

Cela dit, ces montants ne pourront pas être touchés immédiatement par le public. La Chambre des communes devra d’abord être rappelée et M. Rodriguez aimerait y procéder dans les prochains jours.

«On devrait être en mesure de revenir en chambre la semaine prochaine et de passer ça en une seule journée, ce qui va nous permettre de faire en sorte que les fonctionnaires commencent à structurer ça et à envoyer les chèques le plus vite possible», a-t-il indiqué.

Ainsi, le gouvernement en aura sans doute pour «peut-être une couple de semaines, mais le plus vite possible, tout le monde travaille là-dessus en absolue priorité», a souligné le ministre.

Voyez l’entrevue complète en vidéo principale.