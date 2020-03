Metro réduit les heures d'ouverture de ses épiceries

La chaîne québécoise Metro réduira les heures de ses épiceries à compter de demain de 8h à 20h.

Les mesures s’appliquent aux établissements Metro, Metro Plus, Super C et Marché Richelieu.

Les supermarchés Adonis seront ouverts en semaine de 8h à 20h et la fin de semaine de 8h à 19h. Les Première Moisson seront ouverts de 8h à 18h.

«Cette mesure permettra à nos équipes de réapprovisionner les magasins, d’appliquer les mesures d’hygiène en vigueur, et bien évidement, se reposer en cette période mouvementée», a fait savoir l’entreprise dans un communiqué à TVA Nouvelles.

D’autres mesures ont également été mises en place, notamment la fermeture des comptoirs de vrac.