Morneau dévoile le plan d'aide économique

Ottawa dévoilera aujourd'hui un plan d'aide de plus de 20 milliards de dollars pour aider les Canadiens à faire face à l'incertitude causée par la pandémie de COVID-19.

Le ministre des Finances Bill Morneau devrait bonifier l'Allocation canadienne pour enfants et annoncer des mesures d'aide aux entreprises durement touchées par la crise.

Un accès élargi à l'assurance emploi devrait aussi être annoncé pour les travailleurs.

Ottawa souhaite ainsi soulager des travailleurs privés de revenus en raison du coronavirus qui n'auraient normalement pas droit à des prestations du fédéral parce qu'ils ne cumulent pas suffisamment d'heures de travail.

De plus en plus de Canadiens ne peuvent plus travailler parce qu'ils sont placés en isolement préventif ou en quarantaine et plusieurs sont privés de leur travail en raison de fermeture d'endroits pour limiter les foyers de propagation de la maladie.

Ces mesures nécessiteront l'approbation de la Chambre des communes et du Sénat.