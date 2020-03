Nos experts répondent à vos questions sur le coronavirus

Les téléspectateurs et les internautes étaient encore nombreux à se poser des questions sur le nouveau coronavirus et les risques qui y sont associés.

La pharmacienne et analyste de «La Joute» Diane Lamarre et le Dr Samer Daher, médecin de famille ont répondu à certaines d’entre elles.

• À lire aussi: Vos questions, nos réponses

• À lire aussi: Lignes ouvertes pour répondre à vos questions

• À lire aussi: Toutes vos questions sur le coronavirus répondues par nos experts

Posez-nous vos questions et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN avec un spécialiste en économie et des spécialistes en santé. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«Je suis atteint de dystrophie musculaire de Duchenne. Ma mère fait du ménage chez McDonald's. Est-ce risqué pour ma santé?» - Micael Daigle

«Vous êtes vulnérable, ce serait sage de vous mettre en isolement à maison. Vous pouvez manger à la même table, mais évitez le plus les contacts humains. On peut toujours communiquer. Le risque de complications est plus grand» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Le fait de répondre négativement à un test de dépistage de la Covid-19 veut-il dire qu'on ne peut plus attraper le virus par la suite?» - Jonathan Servais

«Non absolument pas. Ça veut dire qu’il n’avait pas été exposé, mais il peut toujours attraper la COVID-19 par après et ensuite tester positif.» - Dr Samer Daher, médecin de famille

«J'ai un enfant de 4 ans qui a un asthme sévère. À quel point la Covid-19 est-elle dangereuse pour lui et comment faire pour mieux le protéger?» - Mohammed

«La condition asthmatique l’exposerait à plus de complications. Il vaut mieux ne pas permettre à l’enfant de jouer avec d’autres enfants, rester à la maison, ne pas être en contact avec des gens qui vont dehors» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Pourquoi ne pas mettre la quarantaine obligatoire à tous plutôt que volontaire?» - Mélanie Gagné

«On n’est pas rendu là. On verra au cours des prochains jours. On n’est pas rendu par force de loi d’obliger ça. Quand on est rendu là, c’est que c’est rendu hors de contrôle.» - Dr Samer Daher, médecin de famille

«J’ai 73 ans et je suis en santé. Mon immeuble est interdit de visite. Est-ce que je peux aller prendre une marche?» - Rachelle Dubois

«On déconseille tous les déplacements aux personnes de 70 ans et plus. Vous pouvez aller sur votre balcon si vous en avez un et faire aérer l’appartement.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Mes 3 chats vont à l'extérieur. Serait-il mieux de les garder dans la maison?» - Marie-Michele Gagnon

«Pour l’instant, il n’y a aucun cas de transmission de l’homme à l’animal. Toutefois, si une personne malade flatte votre chat, ça peut rester sur le poil quelques heures. Donc de préférence oui.» - Dr Samer Daher, médecin de famille