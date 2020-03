Le gouvernement du Québec maintient le financement des organismes communautaires malgré toutes les mesures qui pourraient être prises par leurs administrateurs pour faire respecter les consignes de santé publique en vue de limiter la propagation de la COVID-19.

Le ministre de la Solidarité sociale, Jean Boulet, dit avoir entendu les préoccupations formulées par certains d’entre eux. Par voie de communiqué, mercredi, il a tenu à saluer leur apport indispensable en ce qui concerne le soutien aux personnes les plus vulnérables de notre société.

«Je tiens à rassurer l'ensemble des organismes communautaires quant au soutien du gouvernement en cette période exceptionnelle. Votre travail est essentiel pour maintenir et préserver le tissu social et pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables de notre société», a indiqué le ministre Boulet.

«Il s'agit d'une épreuve difficile que nous devons traverser ensemble en se serrant les coudes et en renforçant notre collaboration », a-t-il ajouté.

Son cabinet rappelle que 23 ministères et organismes gouvernementaux soutiennent financièrement plus de 5 100 organismes communautaires à hauteur de plus de 1,1 milliard $ annuellement.