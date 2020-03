Un «navire-hôpital» pour les patients à New York

Le gouvernement fédéral va prendre la «mesure extraordinaire» d'envoyer un «navire-hôpital» à New York pour faire face à l'afflux de patients attendu avec la progression de la pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi le gouverneur de l'État de New York.

«Le président Donald Trump va organiser l'envoi d'un navire-hôpital, le US Comfort, qui a 1000 chambres et des salles d'opération» et sera ancré dans le port de New York, a indiqué le gouverneur Andrew Cuomo lors d'un point presse.

«C'est une mesure extraordinaire, clairement, c'est littéralement un hôpital flottant, qui ajoutera de la capacité. Le président (Donald Trump) a dit qu'il l'enverrait immédiatement», a-t-il ajouté, sans préciser d'où il partait ni quand le navire arriverait à New York.

L'État de New York est l'un des plus touchés par l'épidémie, avec mercredi plus de 2300 cas confirmés pour quelque 20 millions d'habitants.

Depuis plusieurs jours, le gouverneur réclame l'intervention du gouvernement fédéral pour augmenter sa capacité hospitalière, actuellement de quelque 53 000 lits, dont 3000 lits de soins intensifs, selon le gouverneur.

Les projections actuelles de propagation du virus montrent qu'il pourrait y avoir besoin de 110 000 lits dont 37 000 en soins intensifs dans les 45 jours, selon le gouverneur.

Le gouverneur démocrate, très critique de la Maison-Blanche au début de la crise, s'est félicité de son «dialogue» avec Donald Trump sur ce dossier.

«Nous sommes en guerre, et nous sommes dans la même tranchée», a déclaré le gouverneur. «Je peux vous dire qu'il est pleinement engagé à essayer d'aider New York. Il est très créatif et énergique».