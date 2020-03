800 cas au Canada, un 2e décès en Ontario

Le bilan des morts associés à la COVID-19 a grimpé jeudi au Canada, un deuxième décès ayant été recensé en Ontario, portant la situation canadienne à 10 décès et 800 personnes infectées.

À l’échelle du pays, c’est toujours l’Ontario qui a le plus de cas confirmés de la COVID-19, soit 251, incluant 43 nouveaux comptabilisés jeudi.

La Colombie-Britannique suit avec 231 cas confirmés, dont 45 nouveaux patients touchés.

Le Québec compte 121 cas confirmés du nouveau coronavirus, alors qu'il en avait 94 la veille. Selon le plus récent bilan de Santé Québec, jeudi à 13 h, le Québec compte toujours un seul décès, une femme âgée de la région de Lanaudière. Une personne a été guérie, 3997 personnes sont sous investigation et 6331 analyses se sont avérées négatives.

Des milliers de Canadiens attendent dans l’angoisse d’obtenir un diagnostic, les autorités redoublant d'efforts pour identifier les personnes infectées.

Dans son bilan quotidien, le premier ministre du Québec, François Legault, a confirmé que les laboratoires de la Belle Province ont désormais la capacité d’effectuer 5000 tests par jour, afin d’identifier le plus rapidement possible les gens atteints et de les mettre en isolement.

Soulignons que le Québec figure, au chapitre des cas confirmés de la COVID-19, devant l’Alberta (119), le Manitoba (17), la Saskatchewan (16), la Nouvelle-Écosse (14), le Nouveau-Brunswick (11), Terre-Neuve-et-Labrador (3) et l’Île-du-Prince-Édouard (2).