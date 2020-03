Béatrice Picard, l'influenceuse des aînés

Cœur de Pirate, Sarah-Jeanne Labrosse, Louis-José Houde et plusieurs autres se sont adressés aux jeunes, Béatrice Picard s’adresse au troisième âge.

Dans une entrevue avec Mario Dumont, la comédienne exhorte les aînés à respecter les consignes du gouvernement et à rester à la maison.

• À lire aussi: COVID-19 : L’«effet allumette» expliqué par Laurent Duvernay-Tardif

• À lire aussi: Coeur de pirate répond à la demande de Legault

• À lire aussi: Québec demande aux jeunes d'écouter les consignes de santé

«C’est important de suivre les directives et moi j’en suis ravie et je ne sors pas, tout a été annulé, j’avais énormément de travail à gauche et à droite (...) c’est une logique pure et simple qu’il faut suivre, surtout les personnes âgées», insiste celle qui est aussi la marraine de l’organisme Les petits frères.

«Dites-vous bien que vous n’êtes pas seuls à être seuls (...) et il faut se trouver de quoi s’occuper, il y a toujours de bons livres qu’on peut lire, il y a toujours le téléphone», ajoute-t-elle.

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.