COVID-19: l’annulation du Gala Artis est «un deuil» pour Maripier Morin et Jean-Philippe Dion

TVA a annoncé que la 35e édition du Gala Artis, animée par Maripier Morin et Jean-Philippe Dion, n'aurait pas lieu à cause de la pandémie de la COVID-19.

«C’est sûr que pour Marie-Pier et moi, c’est un deuil. Mais je trouve ça encore plus triste pour tous ces pigistes qui perdent leur job en ce moment [...] C’est beaucoup de travailleurs qui se retrouvent à la maison, ne sachant pas trop ce qui va se passer, et moi, c’est surtout ça qui m’ébranle en ce moment», a affirmé l’animateur à l’émission Le retour de Mario Dumont à QUB radio, jeudi.

L’animateur de la soirée, interrogé par la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix, a expliqué qu’il s’y était préparé, ne sachant pas comment il serait possible de «se réunir dans une salle de spectacle pour célébrer».

«Depuis la fin de semaine, j’avais ça dans ma tête. Je me disais : “je ne vois pas comment on va pouvoir se réunir dans une salle de spectacle pour célébrer”. Juste ça, le mot “célébrer”, je ne voyais pas comment on était pour être capable de se réjouir.»

Même s’il affirme n’avoir «aucune idée de ce qui va se passer», Jean-Philippe Dion croit qu’il faudrait «arrêter les plateaux de télé» pour la sécurité de tous.

«Je pense que c’est inévitable, il va falloir qu’on arrête de faire des tournages parce qu’il faut éviter que les gens sortent de la maison. Il faut éviter les rassemblements, il faut éviter la proximité. Je pense aux maquilleurs, aux coiffeurs qui doivent, au quotidien, travailler très étroitement, dans la bulle de certaines personnes», a-t-il mentionné.

Le Gala Artis, prévu le dimanche 10 mai, s’ajoute à la liste des nombreux événement de tous genres qui sont annulés ou reportés à cause de la pandémie de la COVID-19.