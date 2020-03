Des sièges gratuits pour les Canadiens bloqués

Le transporteur aérien Sunwing a décidé d’offrir gratuitement les sièges libres à bord de ses avions aux Canadiens qui sont bloqués dans des destinations soleil.

L’offre annoncée jeudi vise aussi les gens qui ne sont pas des clients de Sunwing.

«Nous savons que beaucoup de Canadiens sont encore bloqués à l’étranger et ont du mal à retourner à la maison. Voilà pourquoi nous souhaitons libérer tous nos sièges libres. Il s’agit d’un geste des plus canadiens», a dit Stephen Hunter, président et chef de l'exploitation du Groupe de Voyage Sunwing.

La compagnie aérienne a mentionné, par communiqué, qu’elle a ramené 11 000 clients à la maison depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Au total 33 000 voyageurs seront rentrés au Canada d’ici la fin de l’opération en cours, soit d’ici le lundi 23 mars.

Pour la seule journée de jeudi, environ 60 vols reviendront au pays, selon la compagnie aérienne.

Les horaires de vols sont disponibles en ligne pour les personnes qui cherchent des sièges.

«S’il y a un vol vers le Canada au départ de leur destination, les voyageurs devraient se rendre à l’aéroport et se présenter au comptoir de Sunwing Airlines. S’il reste des places lorsque l’enregistrement ferme, tous [les]sièges encore disponibles seront offerts gratuitement aux citoyens et résidents du Canada», a précisé Sunwing, en invitant les gens à ne pas appeler, mais à se déplacer à l’aéroport.