Le monde «paie le prix fort» pour la lenteur initiale de la Chine

Donald Trump a estimé jeudi que le monde payait «le prix fort» pour la lenteur initiale de la Chine à transmettre des informations sur le nouveau coronavirus.

«Cela se serait beaucoup mieux passé si on avait su tout cela quelques mois plus tôt, cela aurait pu être contenu dans une région de Chine d'où c'est parti», a dit le président des États-Unis, employant une nouvelle fois la formule controversée «virus chinois».

«Le monde paie le prix fort pour ce qu'ils ont fait», a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

Le nouveau coronavirus à l'origine de la pandémie de COVID-19 a été détecté pour la première fois en décembre à Wuhan, en Chine.

Les autorités de Pékin ont initialement été critiquées pour un certain manque de transparence et une certaine lenteur à réagir face à la propagation du virus. Mais la Chine a ensuite pris des mesures de confinement draconiennes et l'épidémie a connu un net ralentissement tout en se propageant hors du pays.

Pour la première fois jeudi, les autorités chinoises n'ont rapporté aucune nouvelle contamination d'origine locale.

«Doit-on croire ce qu'ils disent maintenant? J'espère que c'est vrai», a dit Donald Trump. «Qui sait, j'espère que c'est vrai.»