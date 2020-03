Le nombre d'appels sur la ligne 211 a doublé depuis samedi

La ligne 211, qui dirige les citoyens vers des organismes et services communautaires de la région de Montréal, est inondée d'appels depuis que le gouvernement Legault a demandé aux personnes de 70 ans et plus de rester à la maison.

Cette mesure mise en place afin de lutter contre la propagation du coronavirus complique la vie de plusieurs aînés de la métropole qui sont souvent laissés à eux-mêmes.

Dans les derniers jours, la ligne a reçu plus du double des appels au quotidien. Mardi, son volume d'appel a bondi de 103 % pendant ses heures d'opération.

Plusieurs aînés sollicitent des informations sur les services d’aide alimentaire offerts, la livraison d'épicerie à domicile ou pour obtenir du soutien face à l'isolement préventif. D'autres vivent de l'anxiété et ont besoin d'être rassurés.

Manque de monde

Toutefois, les organismes communautaires peinent à répondre à cet afflux. Certains ont d'ailleurs suspendu les visites à domicile, faute de personnel.

«Beaucoup [d'organismes] peuvent effectivement être saturés de demandes. Toutefois, il est important de préciser que tous ne sont pas fermés», explique par courriel la directrice des communications et relations communautaires du Centre de Référence du Grand Montréal, Lucie Kechichian.

Cette dernière confirme qu'il manque de bénévole et de ressource pour répondre pleinement à la demande.

Les personnes intéressées à donner de leur temps sont invitées à contacter les organismes communautaires de leur quartier ou consulter les médias sociaux afin de connaître leurs besoins spécifiques.