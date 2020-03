Québec annonce près de 5 millions $ pour le «NM L'Héritage 1»

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière maximale de près de 5 millions $ pour la réfection et la mise aux normes du traversier «NM L'Héritage 1».

Ces travaux, qui seront confiés à la Compagnie de navigation des Basques (CNB), permettront la réfection nécessaire du navire pour répondre aux normes et aux exigences de Transports Canada afin d'assurer le renouvellement des différents certificats requis pour la navigation.

Rappelons que si ces travaux n’étaient pas effectués, la traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins ne pouvait pas reprendre ses activités en 2020.

«La traverse maritime entre Trois-Pistoles et Les Escoumins est vitale pour le développement social et économique de la région du Bas-Saint-Laurent. [...] C'est pourquoi, malgré le contexte actuel entourant la COVID-19, notre gouvernement a choisi d'agir dès maintenant pour prolonger la durée de vie utile du "NM L'Héritage 1"», a déclaré le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, par communiqué, jeudi.

Le Comité citoyen Sauvons L’Héritage, qui militait depuis des mois pour obtenir le financement de la réfection du navire, s’est félicité sur sa page Facebook d’une «victoire pour les communautés des Basques de la Haute-Côte-Nord et d'Essipit».

«De la table de négociation à la mobilisation citoyenne, c'est toutes et tous ensemble que nous avons su garder cet enjeu vivant et à démontrer les forces vives qui caractérisent nos communautés. Un immense merci à la population qui a su faire preuve de résilience et de détermination dans cette longue bataille», a-t-on écrit.