Toutes les réponses à vos questions sur le coronavirus

Le nouveau coronavirus COVID-19 continue de susciter de nombreuses questions. Nos experts y répondent plusieurs fois par jour, au fur et à mesure que les informations sont rendues disponibles.

«Un proche revient du Mexique et je me suis engagée à aller le chercher à l'aéroport. Comment gère-t-on le confinement volontaire et à partir de quand? Devrai-je me mettre aussi en isolement?» - Martine Simard

«Si vous avez 70 ans et plus, vous devez mandater quelque d’autre pour aller chercher cette personne. Sinon, on peut encore prendre un taxi. Sinon, ne pas faire d’accolade, on laisse la personne manipuler sa valise, on s’assoit à une distance dans la voiture. Vous laissez la personne devant chez elle pour qu’elle puisse rentrer. Pas de contact, les gens qui reviennent de voyage sont encore la source la plus importante de transmission.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«J'ai reçu mon renouvellement de ma carte d'assurance maladie et je dois me présenter au bureau de la SAAQ avant le 5 avril. Avons-nous une extension?» - Glen Murphy

«Pour votre permis de conduire, vous le gardez avec vous, même s’il est expiré, les policiers seront indulgents. Même chose pour la RAMQ, il y a des renouvellements presque complètement en ligne et la photo ne sera pas exigée.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Si vous avez reçu un avis de renouvellement, vous devez le remplir, le signer, puis le transmettre par la poste à l’adresse suivante : C.P. 6600 succ. Terminus, Québec (Québec) G1K 7T3. Temporairement, aucune photo n’est requise. Merci de ne pas vous présenter à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour des services reliés à la RAMQ», a fait savoir la RAMQ.

«Si je dois continuer à travailler dans mon entreprise avec plusieurs collègues. Malgré tous les efforts faits pour désinfecter les surfaces, se tenir loin, laver les mains... Est-ce que je devrais changer de vêtements à mon retour à la maison avec ma petite famille?» - Martin Bruno

«Le lavage des mains et laver le visage en arrivant à la maison. Sur les vêtements, on n’a pas de données. Habituellement, ça ne survit pas bien. On a une petite inquiétude, c’est prudent de changer ses vêtements.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Je suis inquiète des microbes qui pourraient se trouver dans mes sacs réutilisables et mon Publisac. Que puis-je faire?» - Myriam Bernier

«Les sacs réutilisables, on les lave avec du savon et notre solution à l’eau de javel, donc 100 ml d’eau de javel et 900 ml d’eau. On les lave et on les laisse sécher. Ensuite, vous pouvez être rassurée, s’il y avait de la COVID-19, il n’y en a plus.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»